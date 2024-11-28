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Таганрогские дошкольники пекли печенье вместе с мамами

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В городе реализуется проект «Семейная осень» в рамках Года семьи.

Новости Таганрога

Маленькие таганрожцы вместе со своими мамами стали участниками мероприятия «Печем печенье в виде сердца вместе с мамой!», которое является частью проекта «Семейная осень» в рамках Года семьи.

Проект «Семейная осень» не только объединяет поколения, но и создает уникальную возможность для совместного досуга семьи на выходных в осенне-зимний период. Основная цель мероприятия — укрепление семейных связей и развитие взаимопонимания через участие в разнообразных активностях, рассказывает о проекте пресс-служба администрации Таганрога.

Участники акции «Печем печенье в виде сердца вместе с мамой!» не только испекли лакомство но и запечатлели каждый шаг своего кулинарного процесса и поделились этими моментами в социальных сетях.

Проект «Семейная осень» не ограничивается лишь осенними активностями. В декабре планируется множество мероприятий, которые будут реализованы в формате семейных программ. Дошкольники вместе с родителями смогут посетить концерты, фестивали, выставки и ярмарки, что позволит не только продемонстрировать таланты юных таганрожцев, но и познакомиться с культурным наследием региона, говорится в сообщении.

Фото: администрация г.Таганрога

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