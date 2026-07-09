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Таганрогские боксеры стали победителями и призерами чемпионата ЮФО

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Тяжеловес Александр Медведев завоевал путевку на чемпионат России.

Новости Таганрога

В Краснодаре завершился чемпионат Южного федерального округа по боксу среди мужчин и женщин. В соревнованиях, которые длились пять дней, приняли участие 102 спортсмена.

Как сообщили в таганрогской спортивной школе №13, бои были напряженными и яркими, а участники боролись за право выступить на главном старте страны. Воспитанники спортшколы показали достойные результаты. Александр Медведь, выступавший в весовой категории до 92 кг, завоевал золотую медаль и получил путевку на чемпионат России. Иван Карбовский (весовая категория до 71 кг) стал обладателем бронзы.

В школе отметили, что упорные тренировки и воля к победе принесли свои плоды. Особую благодарность в спортшколе выразили тренеру-преподавателю Роману Карбовскому за профессионализм, поддержку и вклад в успехи спортсменов.

Фото: ВК «Таганрог спортивный»

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Таганрогская правда

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