Таганрогские боксеры стали победителями и призерами чемпионата ЮФО

Тяжеловес Александр Медведев завоевал путевку на чемпионат России.

В Краснодаре завершился чемпионат Южного федерального округа по боксу среди мужчин и женщин. В соревнованиях, которые длились пять дней, приняли участие 102 спортсмена.

Как сообщили в таганрогской спортивной школе №13, бои были напряженными и яркими, а участники боролись за право выступить на главном старте страны. Воспитанники спортшколы показали достойные результаты. Александр Медведь, выступавший в весовой категории до 92 кг, завоевал золотую медаль и получил путевку на чемпионат России. Иван Карбовский (весовая категория до 71 кг) стал обладателем бронзы.

В школе отметили, что упорные тренировки и воля к победе принесли свои плоды. Особую благодарность в спортшколе выразили тренеру-преподавателю Роману Карбовскому за профессионализм, поддержку и вклад в успехи спортсменов.

Фото: ВК «Таганрог спортивный»