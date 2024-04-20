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Таганрогская верблюдица Маша не плюётся в посетителей и любит угощение

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В Таганроге, в Живом уголке парка им. Горького подрастает молоденькая верблюдица по имени Маша, которой еще не исполнилось и двух лет. Она никогда не плюётся в посетителей, любит капусту, фрукты и мучную выпечку.

Город

Маша еще маленькая. Точнее — подросток, — рассказывает про свою подопечную служительница Живого уголка Татьяна Жданько. – Ей сейчас только год и 9 месяцев. И весит она всего около 250 кг.

Но «маленькая» Маша на посетителей, даже если устроится вздремнуть, смотрит свысока – в прямом смысле слова. Лечь на спину верблюдица по понятным причинам не может, да и на боку у этих животных лежать не принято. И отдыхает она, поджав под себя длинные ноги.

На вольере, в котором обитает Маша, есть предупреждающие посетителей таблички: «Животных не кормить», «К ограждению близко не подходить». «Но мало ли, что там, на заборе написано?» – думают горожане, которые уже давно усвоили, что нельзя доверять всем подряд объявлениям.

Преимущество маленького таганрогского Живого уголка перед огромным Ростовским зоопарком – в том, что у нас травоядных и всеядных животных кормить все же разрешается. А на входе в наш «мини-зоопарк» можно даже приобрести большой пластиковый стакан с нарезанной капустой. Кстати, Маша, наряду с капустой с удовольствием лопает фрукты-овощи и мучную выпечку.

Наблюдаю, как её кормит сушками мужчина. Заметив мой интерес, он делится, очевидно, приятным для него воспоминанием:

В прошлый раз я замешкался, доставая из кулька очередную сушку. Так она меня укусила.

Но, глядя на них обоих, догадываюсь: скорее всего, верблюдица его поцеловала в благодарность за угощение.

Маша очень мягкая и нежная, так и хочется ее погладить. Вопреки расхожему относительно верблюдов мнению , она ни в кого не плюётся. Правда, по словам Татьяны Жданько, её подопечная иногда капризничает. Так ведь Маша еще маленькая, ей простительно!

Антон Словаков, фото автора

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Таганрогская правда
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