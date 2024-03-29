Таганрогская спортсменка успешно выступила на чемпионате России ПОДА

Дарья Барилова выполнила норматив кандидата в мастера спорта.

Таганрогская спортсменка Дарья Барилова успешно выступила на всероссийских соревнованиях по настольному теннису среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). Она впервые попала в финал и выполнила норматив кандидата в мастера спорта ПОДА.

Всероссийская Федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата провела чемпионат России по настольному теннису среди спортсменов в категории «стоя» (6-10 класс) в Пензе. За медали боролись 139 спортсменов из 35 регионов России.

В сообщении на страничке «Таганрог спортивный» говорится, что Даша участвует в чемпионатах России с 2021 года, но до сих пор ей не удавалось выйти в 1-й финал. Тренирует Дашу Карпенко Вячеслава Геннадьевича, который присутствовал на соревнования и очень помог своей воспитаннице, говорится в сообщении.

Фото: «Таганрог спортивный»