Таганрогская школа стала лауреатом казачьего конкурса

В Таганроге школа № 5 стала лауреатом конкурса Всероссийского казачьего общества «Во славу Отечества!».

В мероприятии приняли участие 274 конкурсанта из разных регионов России. Педагоги школы № 5 представили на конкурс портфолио своей работы в номинации «Казак никогда не унывает: и на войне, и в походе песни играет!». Оргкомитет по достоинству оценил проделанную работу педколлектива, учеников и родителей.

В рамках конкурса-фестиваля также прошли семинары, мастер-классы, тематические занятия, выставки направленные на изучение истории и культуры российского казачества, увековечение памяти казаков-героев и сохранение казачьей культуры.

Ранее мы рассказали, что команда КВН из Таганрога прошла в финал Центральной Юго-Западной Лиги.

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