Таганрогская школа для особенных детей отметила свое 30-летие

В конференц-зале Чеховской библиотеки Таганрога состоялось торжественное мероприятие, посвященное 30-летию спецшколы № 1 для детей с особыми образовательными потребностями (глухих и слабослышащих). На празднике собрались педагоги и учащиеся школы, её выпускники, друзья, а также приглашенные артисты, которые выступали совместно с талантливыми воспитанниками этого необычного учебного заведения.

Как нам рассказала директор школы Татьяна Жарова, советское государство заботу о глухих детях стало проявлять в первой половине 1920-х. Но в советские годы глухие дети учились и жили обособленно от остальных людей, в том числе от своих родных, в школах-интернатах. Таганрогская спецшкола № 1 была открыта в 1994 году, и это – не интернат: её учащиеся продолжают жить в своих семьях, со своими родителями, братьями и сестрами, бабушками и дедушками, многие из них находят себе друзей за пределами школы. При этом работающие в этой школе педагоги — благодаря их высокому профессионализму, энтузиазму, терпению и любви к детям – при всемерном содействии со стороны родителей помогают подопечным расти разносторонне развитыми личностями, социально адаптированными к условиям жизни в современном обществе. Многие из этих детей, подрастая, достигают успехов на различных поприщах, в частности, в спорте: среди учащихся и выпускников школы – чемпионы России, Европы, Мира (среди глухих), а также Паралимпийских и Сурдлимпийских Игр по тхэквандо и плаванию.

С 2016 по 2020 годы, 5 лет подряд, ГКОУ РО Таганрогская школа №1 награждалась медалью «Лучшая коррекционная школа России». С 2021 по 2023 годы входила в Лигу лидеров «Лучшая школа для детей с ОВЗ». Директор школы Татьяна Александровна Жарова отмечена почетным знаком «Эффективный руководитель». В 2020 году по рейтингу НОКО школа была признана лучшей в Ростовской области.

На состоявшемся в библиотеке празднике выступали многие артисты, среди них – образцовый ансамбль скрипачей «Крещендо» Николаевской школы искусств под руководством Юлии Александровны Соколовой и театр жестового языка «Жемчужина Ростовской области» Таганрогской школы № 1. Причем большинство номеров были инклюзивными, объединяющими артистов, слышащих себя и мир вокруг, с глухими и слабослышащими. Концертные номера перемежали выступления почетных гостей и награждения.

С 30-летним юбилеем учебного заведения от городской Думы и от себя лично педагогический состав и учащихся школы поздравил депутат Константин Харченко, он также наградил ряд педагогов благодарственными письмами городской Думы.

Директор школы Татьяна Жарова вручила коллегам различные награды Министерства просвещения РФ и Министерства общего и профессионального образования Ростовской области.

Награждение грамотами управления образования города Таганрога провела специалист этого управления Виктория Бондаренко.

От имени и по поручению благочинного приходов Таганрогского округа, настоятеля Георгиевского храма иерея Бориса Гущина, а также от себя лично присутствующих приветствовал настоятель Ильинского храма иерей Павел Дудоладов, он также призвал на всех Божье благословение, а некоторых еще и наградил благодарственными письмами Благочиния Таганрогского округа.

Ведущий сотрудник отдела «Центр культурных программ» библиотеки имени А.П. Чехова Валерия Мартинес зачитала текст правительственной телеграммы, пришедшей в адрес школы от депутата Государственной Думы Сергея Бурлакова, затем передала саму телеграмму директору школы Татьяне Жаровой.

Директор школы благодарственными письмами администрации Таганрогской школы № 1 и Попечительского совета школы за чуткое отношение к детям с ограниченными возможностями здоровья, за неравнодушие, за готовность помочь, за милосердие и отзывчивость наградила тех, кого со школой связывает многолетняя дружба: председателя Таганрогского отдела Всероссийского общества глухих Людмилу Николаевну Кузьмину, генерального директора ООО «Торговый дом «Радуга» Олега Владимировича Стрельникова, индивидуального предпринимателя Сергея Игоревича Гончарова и представителя ООО «Курьер» Наталью Анатольевну Гончарову.

Благодарственными письмами за активное участие в жизни школы были награждены и родители учащихся: Наталья Николаевна Яновская, Елена Валерьевна Шулак, Елена Владимировна и Владимир Иванович Варивода.

Также благодарственное письмо было передано давнему другу школы благочинному приходов Таганрогского округа, настоятелю Георгиевского храма иерею Борису Гущину — со словами благодарности и признательности за духовный вклад в воспитание и социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья.

Глухие дети танцуют: они чувствуют музыку каким-то непонятным остальным образом. Ребята общаются не только друг с другом, но и с остальными. Люди, которые лишены слуха, занимаются общественно полезным трудом, привносят в мир свет и радость, сами становятся полноценными и счастливыми членами общества.

Антон Сахновский

Фото автора и dumataganroga.ru