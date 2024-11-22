Таганрогская школа № 8 имени А.Г. Ломакина отмечает 70-летие

Своё 70-летие отмечает таганрогская школа № 8 имени А.Г. Ломакина. Учебное заведение было создано решением Исполнительного комитета Ленинского районного совета депутатов трудящихся Таганрога от 18 августа 1954 года №343.

В 1964 году в школе № 8 был открыт первый математический класс, физико-математическое направление является основным в этой школе и теперь. За семь десятилетий школа выпустила во взрослую жизнь более 5700 юношей и девушек, сегодня в ней обучается порядка 600 учеников.

Разделить радость праздничного события в этот день собрались не только нынешние школьники и педагоги, но и те, кто в разные годы здесь работал, ветераны педагогического труда, выпускники разных лет, руководители сферы образования. Среди почетных гостей – председатель городской Думы Роман Корякин, заместитель главы администрации города по социальным вопросам Ирина Голубева, начальник управления образования Таганрога Ольга Морозова.

Роман Корякин тепло поздравил коллектив школы не только как председатель городской Думы, но и как бывший её выпускник.

«Со школой у меня связаны самые тёплые воспоминания. Это дорогое сердцу место, где получил знания, которые мне очень пригодились в дальнейшей жизни. За это огромное спасибо нашим мудрым и добрым учителям, – поблагодарил Роман Корякин. и пожелал нынешним ученикам любить школу, ценить и уважать своих педагогов. – Поверьте, спустя годы, придя на 100-летний юбилей, и вы будете искренне благодарить учителей за всё, что они для вас сделали».

Ирина Голубева напомнила, что по итогам 2023 года школа № 8 вошла в топ-20 лучших школ Ростовской области по показателю «выпускники, поступающие в ведущие вузы страны». И это свидетельствует о качестве образования.

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, значительный вклад в развитие образования и воспитания школьников лучшие сотрудники школы были награждены Благодарственными письмами городской Думы, администрации Таганрога и управления образования города. И каждый выход педагогов на сцену сопровождался бурными овациями нынешних и бывших учеников.

Источник: городская Дума Таганрога