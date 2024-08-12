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Таганрогская семья Рыбальченко отметила «железную» свадьбу

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С 65-летием совместной жизни семью Анатолия Семеновича и Людмилы Федоровны Рыбальченко поздравила начальник Отдела ЗАГС Таганрога Виктория Васильева.

Новости Таганрога

Юбилярам в праздничный день вручили приветственные адреса губернатора Ростовской области и главы администрации Таганрога.

«Отмечая этот праздник, вы своим примером показываете всем окружающим и подрастающей молодежи, что настоящие чувства живут вечно и не теряют своей остроты даже спустя такой немалый срок. Желаем вам самого крепкого здоровья, прежней искренней любви и понимания, душевных семейных встреч и тёплых разговоров вечерами», — поздравили юбиляров на странице ЗАГС Таганрога в соцсети.

Фото: ЗАГС Таганрога

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Таганрогская правда
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