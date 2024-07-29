Работающее в Таганроге научно-производственное объединение «НАТЭК-Нефтехиммаш» благодаря системам обучения с использованием искусственного интеллекта победило в областном конкурсе «Лучшие практики наставничества для повышения производительности труда».

«НАТЭК-Нефтехиммаш» — одна из первых компаний в секторе тяжелой промышленности, которая смогла создать эффективную систему обучения сотрудников с использованием искусственного интеллекта в качестве поддержки и наставничества. С помощью алгоритмов искусственного интеллекта компания автоматизирует повторяющиеся задачи, а также может более эффективно персонализировать рекомендации для ускорения усвоения материала. Повышение эффективности обучения приведет к серьезным результатам. Речь идет о сокращении издержек и времени обучения на 20% и повышении его эффективности на 30%. Используя искусственный интеллект в качестве «второго» пилота-наставника, сотрудники развивают технические, коммуникативные навыки и экспертизы. Кроме этого, программа позволяет повысить уровень профессионализма и квалификации через персонализированные рекомендации и обратную связь.

«НАТЭК-Нефтехиммаш» — одна из немногих производственных компаний в России, которая внедрила технологии ИИ. Так, согласно исследованию Высшей школы экономики, всего 0,5% производственных предприятий используют в своей деятельности решения с ИИ. В конце июля «НАТЭК-Нефтехиммаш» занял первое место в конкурсе «Лучшие практики наставничества для повышения производительности труда», который ежегодно проводится по всей стране и в частности — в Ростовской области. Конкурс направлен на поиск и отбор успешных практик наставничества в сфере производительности труда для их дальнейшей популяризации, распространения и внедрения в области и за ее пределами.

Компания заняла первое место в номинации «Прорывные технологии повышения производительности труда». Как сказано в протоколе заседания комиссии по проведению конкурса, компания «НАТЭК-Нефтехиммаш» была отмечена за внедрение практики «Искусственный интеллект-наставник: новый взгляд на производственную эффективность компании».

«Работа с кадрами всегда была приоритетом для нашей компании, мы уделяем этому вопросу большое внимание, — говорит директор производства «НАТЭК-Нефтехиммаш» Александр Береснев. — Ранее мы внедрили ряд социальных программ (бесплатное питание, проезд, страхование и т.д.), которые позволяют создать комфортные условия работы. Сейчас мы запускаем передовую практику для обучения сотрудников с использованием технологии искусственного интеллекта. За счет внедрения этой программы мы намерены существенно повысить квалификацию наших работников и производительность труда на производстве».

Недавно площадку «НАТЭК-Нефтехиммаш» посетили студенты Таганрогского техникума машиностроения и металлургии «Тагмет». Экскурсию для них провел главный инженер Владимир Лаптев. Он подробно рассказал о заводских процессах и используемом оборудовании. Завтрашние машиностроители смогли ознакомиться с уникальными технологиями производства и высокотехнологичной продукцией, выпускаемой на предприятии, а также определиться с выбором места будущей работы.

Фото с официального сайта компании «НАТЭК-Нефтехиммаш».