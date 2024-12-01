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Таганрогская кадетская школа и донские спасатели подписали соглашение о сотрудничестве

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Таганрогскую школу № 6, где активно развивается кадетское движение, посетил первый заместитель Совфеда РФ Андрей Яцкин. А 29 ноября в Ростове-на-Дону было подписано соглашение о сотрудничестве между образовательным учреждением и донскими спасателями.

#Безопасность

«В школе № 6 активно развивается кадетское движение. В 2024 году здесь сформировано 28 класс-комплектов. В учебном заведении обучается 931 ребенок, все классы имеют статус кадетских. Есть в школе кадеты-казаки, пограничники, кадеты морского флота. Но все же большая часть классов, а именно 24 — это кадеты МЧС», — рассказала в своем Telegram-канале глава города Таганрога Светлана Камбулова.

На днях со школьным кадетским движением Таганрога познакомился первый заместитель председателя Совфеда РФ Андрей Яцкин. А 29 ноября в донской столице при поддержке Андрея Яцкина состоялось подписание соглашения между ГУ МЧС России по Ростовской области и таганрогской школой № 6. Его главная цель — поддержка кадетского образования, в том числе и в интересах МЧС России.

«Это первый шаг, необходимо и дальше внедрять подобные проекты, направленные на обучение детей действиям в экстремальных ситуациях, в том числе с учетом развития современных информационных технологий, — подчеркнул заместитель начальника ГУ МЧС по Ростовской области Сергей Мордвиненко. — Мы намерены продолжить активное сотрудничество по формированию культуры безопасности подрастающего поколения в учебных заведениях нашего региона».

Фото: Telegram Светланы Камбуловой

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Андрей Яцкин МЧС соглашение спасатели школа
Таганрогская правда
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