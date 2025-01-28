Таганрог занял третье место среди городов Дона по футбольной активности

Итоги рейтинга муниципалитетов Ростовской области по футбольной активности подвели на отчетно-выборной конференции донской Федерации футбола, которая проходила в конгресс-холле ДГТУ.

Собравшиеся заслушали отчет председателя областной федерации футбола Николая Сардака о проделанной работе за прошедшие четыре года, приняли участие в выборах председателя, ревизионной комиссии и исполкома организации.

В рейтинге активности муниципалитетов первое и второе места заняли Ростов и Новочеркасск.

У Таганрога — третье почетное третье место среди городов Ростовской области. Заслуженные награды вручены заместителю главы администрации Таганрога по социальным вопросам Ирине Голубевой и председателю Федерации футбола Таганрога Сергею Тимофееву.

«Мы благодарим областную федерацию футбола за высокую оценку нашей работе и уверяем, что приложим максимум усилий для развития футбола в Таганроге и Ростовской области», — отмечается в сообщении городской федерации футбола.

Ранее мы рассказывали, что волейболистки Таганрога в составе областной сборной завоевали бронзу на соревнованиях.

Фото: Федерация футбола Таганрога