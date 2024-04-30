Таганрог встретил участников авто-веломарша «Ваш Подвиг – за наше Сегодня!»

Накануне 9 мая — Дня Победы от стелы «Город воинской славы», что у городской администрации, стартовал традиционный восьмой этап военно-партиотического проекта авто-веломарша «Ваш Подвиг — за наше Сегодня!».

Авто-велопрмарш, посвященный 79-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, стартовавший на днях, — уже восьмой по счету. Руководитель и автор проекта, в прошлом спортсмен и журналист, Евгений Дыгай пояснил, что за предыдущие этапы участники прошли дорогами памяти 39 тысяч километров, а 12 тысяч из них — в велосипедном режиме.

В 2024 году группа из 15 велосипедистов — жителей Таганрога и Рязани — будет в пути 12 дней, за это время они посетят 24 населенных пункта, где встретят молодежь, военнослужащие. Пройдут военно-патриотические митинги. Финиш авто-веломарша планируется 9 мая на территории мемориального комплекса «Самбекские высоты».

28 апреля проводить велосипедистов в путь пришли заместитель главы администрации Таганрога по социальным вопросам Ирина Голубева, председатель городского комитета по физической культуре и спорту Алексей Македон, жители города.

Стало доброй традицией накануне самого светлого и радостного праздника — Дня Победы — от стелы «Город воинской славы» давать старт авто-велопробегу, — сказала Ирина Голубева. — Он пройдет по местам боевой славы, десяткам населенных пунктов. В жизни нашего города немало героических и трагических страниц. На работы в Германию было угнано более 27 тысяч таганрожцев. Во время войны у нас работало самое лучшее на юге страны подполье. Мы обязаны сохранять историческую память о тех героических событиях. Чему способствует и этот авто-велопробег.

Ирина Валерьевна приветствовала его участников и пожелала им легкой дороги, интересных встреч, благополучия, добра и мира.

Анатолий Ивашов, фото автора