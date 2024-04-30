Главная » #День Победы

Таганрог встретил участников авто-веломарша «Ваш Подвиг – за наше Сегодня!»

На чтение 2 мин Просмотров 26 Опубликовано

Накануне 9 мая — Дня Победы от стелы «Город воинской славы», что у городской администрации, стартовал традиционный восьмой этап военно-партиотического проекта авто-веломарша «Ваш Подвиг — за наше Сегодня!».

#День Победы

Авто-велопрмарш, посвященный 79-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, стартовавший на днях, — уже восьмой по счету. Руководитель и автор проекта, в прошлом спортсмен и журналист, Евгений Дыгай пояснил, что за предыдущие этапы  участники прошли дорогами памяти 39 тысяч километров, а 12 тысяч из них — в велосипедном режиме.

В 2024 году группа из 15 велосипедистов — жителей Таганрога и Рязани — будет в пути 12 дней, за это время они посетят 24 населенных пункта, где встретят молодежь, военнослужащие. Пройдут военно-патриотические митинги. Финиш авто-веломарша планируется 9 мая на территории мемориального комплекса «Самбекские высоты».

28 апреля проводить велосипедистов в путь пришли заместитель главы администрации Таганрога по социальным вопросам Ирина Голубева, председатель городского комитета по физической культуре и спорту Алексей Македон, жители города.

Стало доброй традицией накануне самого светлого и радостного праздника — Дня Победы — от стелы «Город воинской славы» давать старт авто-велопробегу, — сказала Ирина Голубева. — Он пройдет по местам боевой славы, десяткам населенных пунктов. В жизни нашего города немало героических и трагических страниц. На работы в Германию было угнано более 27 тысяч таганрожцев. Во время войны у нас работало самое лучшее на юге страны подполье. Мы обязаны сохранять историческую память о тех героических событиях. Чему способствует и этот авто-велопробег.

Ирина Валерьевна приветствовала его участников и пожелала им легкой дороги, интересных встреч, благополучия, добра и мира.  

Анатолий Ивашов, фото автора

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
9 мая акция День Победы новости Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru