Таганрог вошёл в Содружество добрых городов России

В Чеховской библиотеке прошло мероприятие, посвященное подведению итогов городского проекта «Добрый Таганрог». Наш город вошел в состав Содружества добрых городов России и получил символический ключ.

«Добрые люди — добрые города» — именно так звучит слоган городского проекта «Добрый Таганрог», стартовавшего в Год добрых дел в Ростовской области. Проект стал одним из победителей городского конкурса на предоставление субсидий юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями, на реализацию общественно значимых (социальных) программ в 2024 году. Он был воплощен в жизнь при поддержке администрации Таганрога и Содружества добрых городов России.

Идея проекта заключалась в тиражировании положительного имиджа Таганрога и организации социально ориентированных мероприятий, позволяющих войти в Содружество добрых городов России — объединение российских некоммерческих организаций, которые развивают системную благотворительность.

Авторы проекта ставили своей задачей популяризацию взаимопомощи и добровольчества среди таганрожцев. В рамках «Доброго Таганрога» прошло множество мероприятий, а его команда, включающая множество организаций, стала еще более сплоченной.

Стоит отметить, что реализация проекта «Добрый Таганрог» приобрела особую актуальность на фоне достижений всего донского региона. Как сообщает официальный портал Правительства Ростовской области, счетчик добрых дел в регионе перешагнул за миллион.

«Миллион добрых дел и 300 тысяч волонтеров для нашей области, в которой проживают больше четырех миллионов человек, — это почти 10 процентов! Это большое достижение. Больше 20 тысяч тонн гуманитарных грузов отправили волонтеры в зону СВО. 28 тысяч мероприятий, каждое из которых потребовало отдельных усилий. Все это показывает, что у нас создана целая экосистема добра, в которую вовлечены сотни тысяч людей», — отметил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Таганрог тоже внес свою лепту. В церемонии вручения нашему городу символического ключа приняли участие эксперт Содружества Виктория Середа, начальник отдела по работе с общественными объединениями администрации Таганрога Данила Захаров. А также инициатор и главный организатор всего проекта, создатель и руководитель автономной некоммерческой организации «Луч Надежды» Сенильга Бартенева. Она подчеркнула, что вхождение Таганрога в Содружество добрых городов России позволит получать как методическую, так и финансовую поддержку осуществляемых в нашем городе социально значимых проектов.

Антон СЛОВАКОВ, фото автора