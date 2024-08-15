Таганрог вошел в число городов, где обнаружено больше всего нарушений, связанных с незаконным потреблением электроэнергии, сообщает пресс-служба «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

С начала нынешнего года в Ростовской области специалисты компании обнаружили 490 объектов недвижимости, владельцы которых использовали электроэнергию по тарифу для населения в коммерческих целях. Частые нарушители — владельцы автосервисов, салонов красоты, складских помещений и небольших магазинов.

«Также было выявлено также нецелевое использование электроэнергии в крупном магазине торговой сети и рыбном цехе. Перерасчет разницы оплаты для данных объектов превысил 1 млн рублей» — пишет источник.

Всего в донском регионе проверили 2 925 объектов. Лидерами по количеству нарушений стали Ростов, Таганрог, Волгодонск и Шахты.

Сначала «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в досудебном порядке предлагает нарушителям заключить договор энергоснабжения по тарифу «Прочие», соответствующему коммерческим организациям. В случае отказа, компания обращается в суд. На сегодняшний день 320 организаций уже заключили соответствующие договоры, в суде находятся 86 дел в отношении предпринимателей, проигнорировавших предложение.

Фото rosseti-yug.ru