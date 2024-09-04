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Таганрог вошел в число городов Дона, где появится вытрезвитель

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Это будет структурное подразделение областного наркологического диспансера.

#Здоровье

Решение о возвращении системы оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения принято в Ростовской области. Об этом сообщает министерство здравоохранения Дона.

Первый вытрезвитель появится в донской столице, затем такие учреждения должны быть открыты в Таганроге, Шахтах и Новочеркасске. Они будут структурными подразделениями областного наркологического диспансера.

Где будут располагаться донские вытрезвители, пока не известно. Их адреса еще не определены муниципалитетами, поскольку свободных помещений, удовлетворяющих требованиям, в муниципальных образованиях нет, говорится в сообщении минздрава.
В какую сумму обойдется открытие и содержание учреждений для помощи нетрезвым гражданам, тоже пока не определено.

Фото: Изображение от jcomp на Freepik

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Таганрогская правда
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