Таганрог вновь присоединится к Всероссийскому экскурсионному флешмобу

Жителей Таганрога приглашают на бесплатную экскурсию «Нам с Каштанкой по пути», которую 31 августа организует Таганрогский художественный музей в рамках акции «Всероссийский экскурсионный флешмоб».

Участников мероприятия ждут прогулка по старому Таганрогу, встреча с удивительными историями и памятными местами, связанными с Антоном Чеховым, а также его современниками.

Открывает маршрут галерея стрит-арта «Город Чехова в городе Таганроге» в ТХМ. Среди чеховских персонажей, населяющих нарисованный город, можно встретить и рыжую собачку, помесь таксы и дворняжки – Каштанку.

«Проследовав улицами, по которым нередко гулял писатель, полюбовавшись видом со старой Депальдовской лестницы, экскурсанты вновь встретятся с Каштанкой, но уже в пластическом исполнении Дмитрия Лындина, в составе скульптурной композиции «Египетская пирамида», — рассказали организаторы экскурсии.

Количество мест ограничено. Справки по телефону: 8 (8634) 38-31-70.

Всероссийский экскурсионный флешмоб 2024 года стартует 31 августа в 12 часов.

На Дону практически все экскурсии будут доступны для посещения с детьми. В этом году гости и жители Ростовской области смогут посетить как традиционные объекты и экскурсии, проводимые ежегодно участниками акции, так и новые.

«Будут доступны локации в разных уголках Ростовской области — в Ростове-на-Дону, Азове, Таганроге, Новочеркасске, Цимлянске, Семикаракорске, хуторах Калинине, Старозолотовском и Листопадове, станицах Старочеркасской, Вешенской и Раздорской», — сообщает турпортал «Вольный Дон».

Фото ТХМ