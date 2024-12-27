Таганрог входит в федеральную систему мониторинга атмосферного воздуха

В городе есть стационарный пост и проводятся маршрутные наблюдения.

На заключительном заседании общественного совета при министерстве природных ресурсов и экологии Ростовской области были рассмотрены итоги реализации завершённого нацпроекта «Экология» и планы по реализации новой национальной цели «Экологического благополучие».

В частности, на заседании был заслушан доклад о мониторинге атмосферного воздуха на территории Ростовской области.

Было отмечено, что наблюдения за состоянием атмосферного воздуха осуществляются в 12 городах региона на 18 федеральных стационарных постах в Ростове, Таганроге, Волгодонске, Шахтах, Азове, Цимлянске. За счет средств областного бюджета организованы наблюдения на стационарных постах в Новочеркасске, проводятся маршрутные наблюдения в Таганроге, Миллерове, Новошахтинске, Сальске, Батайске, Гукове, а также нескольких районах донской столицы.

В сообщении министерства региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области говорится, что наблюдения за состоянием атмосферного воздуха ведутся на выявление таких загрязняющих веществ, как взвешенные вещества (пыль), диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, аммиак, сероводород, твёрдые фториды, фенол, сажа, формальдегид, фторид водорода.

Как сообщил замгубернатора Ростовской области Сергей Бодряков, на Дону в следующем году начнется реализация нового проекта по поэтапному снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. На первом этапе участниками проекта стали стали два города: Ростов и Новочеркасск.

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