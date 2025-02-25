Таганрог участвует во Всероссийской туристической премии «Маршрут построен»

До 14 марта можно проголосовать за туры по Таганрогу и сам город.

В номинации «Активный» туризм на конкурс представлен спорттур «Велопрогулка с историческим акцентом». Эта познавательная велоэкскурсия проходит по знаковым историко-культурным местам Таганрога. В путешествии город открывается с необычного ракурса. В самых важных локациях участникам тура предлагают решить интересные задания, связанные с историей города.

Два тура участвуют в номинации «Гастротуризм». Это «Богудония с судаком» — полное погружение в тайны легендарного рыбацкого поселка. Туристы проходят заповедными тропами, проникаются атмосферой окутанного легендами местечка, отведают аппетитную рыбацкую уху из таганрогского судака и жареных азовских бычков. И «Гастрономический трамвай» — путешествие во вкусы имперского города на ретро-трамвае.

В номинации «Туристический регион года» можно проголосовать за сам город. Проект «Добро пожаловать в Таганрог» представлен наряду с самыми знаковыми турцентрами России — Санкт-Петербургом, Архызом, Крымом и другими.

Всего в конкурсе участвуют 13 донских туробъектов. Главная цель ежегодного состязания – развитие внутреннего туризма.

Фото Сергея Плишенко