Главная » Новости Таганрога

Таганрог участвует во Всероссийской туристической премии «Маршрут построен»

На чтение 1 мин Просмотров 34 Опубликовано

До 14 марта можно проголосовать за туры по Таганрогу и сам город.

Новости Таганрога

В номинации «Активный» туризм на конкурс представлен спорттур «Велопрогулка с историческим акцентом». Эта познавательная велоэкскурсия проходит по знаковым историко-культурным местам Таганрога. В путешествии город открывается с необычного ракурса. В самых важных локациях участникам тура предлагают решить интересные задания, связанные с историей города.

Два тура участвуют в номинации «Гастротуризм». Это «Богудония с судаком» — полное погружение в тайны легендарного рыбацкого поселка. Туристы проходят заповедными тропами, проникаются атмосферой окутанного легендами местечка, отведают аппетитную рыбацкую уху из таганрогского судака и жареных азовских бычков. И «Гастрономический трамвай» — путешествие во вкусы имперского города на ретро-трамвае.

В номинации «Туристический регион года» можно проголосовать за сам город. Проект «Добро пожаловать в Таганрог» представлен наряду с самыми знаковыми турцентрами России — Санкт-Петербургом, Архызом, Крымом и другими.

Всего в конкурсе участвуют 13 донских туробъектов. Главная цель ежегодного состязания – развитие внутреннего туризма.

Фото Сергея Плишенко

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

конкурс премия Таганрог туристический турмаршрут
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru