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Таганрог станет одной из площадок летней молодежной Спартакиады

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В августе в городе будут проходить финальные соревнования по парусному спорту.

Новости Таганрога

Летняя Спартакиада — одно из главных всероссийских спортивных событий 2025 года. Это комплексное спортивное мероприятие, в котором участвуют все субъекты нашей страны, развивающие летние виды спорта.

Программа соревнований включат 51 вид спорта (39 олимпийских и 12 неолимпийских), 66 дисциплин. Молодежная Спартакиада проходит в три этапа : региональные соревнования (спортивные Игры молодежи Дона), отборочные соревнования к участию в финале в рамках межрегиональных и всероссийских стартов, финальные соревнования спартакиады.

Площадками для их проведения с июля по август 2025-го станут три локации на территории донского региона, сообщил заместитель губернатора региона Артем Хохлов.

В Таганроге с 6 по 12 августа пройдут финальные соревнования по парусному спорту, в Ростове с 30 июля по 4 августа состоится финал по гребному спорту, а с 27 по 30 августа — по греко-римской борьбе.

Фото: donland.ru

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Таганрогская правда
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