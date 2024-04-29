Таганрог прощается с заслуженным учителем РФ Юрием Заком

На 91-м году ушел из жизни известный в нашем городе педагог, бывший директор Таганрогской санаторной школы-интерната № 18, Заслуженный учитель Российской Федерации Юрий Львович Зак.

Юрий Львович работал директором санаторной школы-интерната №18 Таганрога с 1979 по 2010 годы. Интернату предшествовала трудовая деятельность в комсомольских органах, в детском санатории на реке Миус, где он исполнял обязанности и учителя, и заместителя главного врача по учебно-воспитательной работе.Юрий Зак трудился также в школе-интернате № 13, в школах №№ 12 и 27 в качестве организатора внеклассной работы. Юрий Львович накопил богатый педагогический опыт, который помогал ему справляться с непростыми задачами на административном поприще.

На вооружение педагогического коллектива санаторной школы-интерната №18 принят исследовательский подход. Большое внимание уделяется социальной реабилитации и социальной защите воспитанников. Именно для решения поставленных задач была разработана и реализована концепция нового типа «Школа-интернат — народные промыслы». Освоение навыков русских народных промыслов (вышивание, вязание, резьба по дереву и выжигание, кружевоплетение на коклюшках, роспись по дереву, стеклу, тканям) для многих воспитанников определило путь в профессию, стало делом жизни. Эстетическое воспитание, школьное самоуправление, творчество во всем — основные направления деятельности коллектива под руководством Юрия Львовича.

Достойное место в школе-интернате и по сей день отводится музею «Искусство Дона», основу которого составляют экспонаты индивидуального и совместного творчества педагогов и воспитанников. Зал памяти детского таганрогского писателя Ивана Дмитриевича Василенко стал первым в стране музеем его имени.

Коллеги, воспитанники, работники интерната, родители воспитанников Юрия Львовича стали героями его книг. О них он пишет с большой любовью, названия книг говорят сами за себя: «Я не собирался быть учителем…», «Ребенок всегда прав», «Любовь моя — дети». Юрий Зак стал активным членом Союза литераторов Дона.

«Заслуженный учитель Российской Федерации», «Отличник народного просвещения», «Лучший работник детского учреждения Дона», «Директор года», обладатель медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени — это все звания и награды, которых Юрий Львович Зак был удостоен на свою многолетнюю педагогическую деятельность.

Юрий Львович отдавал немало сил и городу, ставшему для него родным: в 1997 году он избирается депутатом городской Думы города Таганрога Первого созыва. В составе Думы Юрий Зак работал, не жалея времени и профессионализма.

Юрий Львович был инициативным, требовательным, строгим, но при этом и скромным, отзывчивым, доброжелательным, человечным. Его имя навсегда останется в памяти сотрудников и воспитанников Таганрогской санаторной школы-интерната № 18.

Наталья Булохова, директор Таганрогской санаторной школы-интерната № 18.

Соболезнования родным и близки Юрия Львовича Зака высказал и глава администрации Таганрога Андрей Фатеев:

На 91 году ушел из жизни Заслуженный учитель РФ Юрий Львович Зак. Всю свою жизнь он посвятил педагогике. Прошел путь от учителя до директора санаторной школы-интерната №18. Именно она стала его детищем, которому он отдал 33 года своей жизни. Педагогическое сообщество понесло невосполнимую потерю. Глубоко скорбим о смерти Юрия Львовича. Он был мудрым наставником, учителем с большой буквы слова. Соболезную родным и близким.

Фото из архива Таганрогской санаторной школы-интерната