Таганрог прощается с Иваном Клавдиевичем Бондаренко

На 81 году жизни скончался Почетный гражданин города Таганрога, полковник милиции в отставке, заслуженный сотрудник органов внутренних дел, ветеран МВД России, заместитель председателя Общественного совета при Управлении МВД России по городу Таганрогу Иван Клавдиевич Бондаренко.

Иван Клавдиевич родился в 1944 году в хуторе Адабашево Неклиновского района Ростовской области. В 1973-2003 годах служил в Управлении внутренних дел Таганрога, где прошёл путь от инспектора ОБХСС до начальника УВД.

Служба Ивана Клавдиевича в органах внутренних дел была высоко оценена государством. Ему присвоено звание «Заслуженный сотрудник органов внутренних дел Российской Федерации», награждён орденом Почёта, нагрудным знаком «Почётный сотрудник МВД», медалями, наградным огнестрельным оружием.

После выхода на пенсию он вел активную общественную работу, уделяя особое внимание социальной сфере и гуманитарной поддержке военнослужащих, участвующих в СВО.

Прощание Иваном Клавдиевичем Бондаренко состоится в среду 5 февраля с 10.00 до 12.00 по адресу: 18-й Квартальный проезд ,12 Б.

Захоронение пройдет на Мариупольском кладбище с 12.30 до 14.00.

Администрация и депутаты городской Думы города Таганрога в связи с тяжелой утратой выражают глубокие, искренние соболезнования его родным и близким.