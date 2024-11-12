Таганрог присоединился к XXIX Димитриевским образовательным чтениям

12 ноября состоялось итоговое заседание XXIX Димитриевских образовательных чтений, прошедшее в формате интерактивных диалоговых площадок. К трансляции подключились все муниципальные образования Ростовской области.

В Таганроге такая площадка была организована в конференц-зале Центральной городской публичной библиотеки имени А.П. Чехова. Здесь к чтениям присоединились представители общественности нашего города, церкви, органов местного самоуправления, в том числе и депутаты городской Думы.

Тема нынешнего форума – «80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений». Выступая перед его участниками, врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь отметил, что память о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне объединяет многие поколения. И наша задача – сделать всё, чтобы она не была стёрта или переосмыслена. Особенно в свете того, что сегодня нашей стране вновь приходится противостоять поднявшему голову нацизму. Поэтому глава региона предложил активнее приглашать ветеранов СВО на «Разговоры о важном», организовывать мероприятия с их участием в школах.

Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко, выступивший модератором форума, обратил внимание на то, что историческое просвещение должно отвечать и на животрепещущие вопросы дня сегодняшнего. В частности, на вопросы молодёжи о специальной военной операции, на вопросы о целях и задачах современной России, на вопросы о вызовах, которые стоят перед нашей Родиной, и перед нравственным выбором каждого человека.

«Сегодня мы видим, как наносятся удары в медийном поле по сознанию нашей молодёжи. Именно поэтому крайне важно осмысление опыта прошлого с духовно-исторической точки зрения. Если мы хотим сохранить наш национально-идеологический суверенитет, то на это должны быть ориентированы все причастные к этой области процессы», – подчеркнул митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.

Димитриевские образовательные чтения – уникальный форум Ростовской области в сфере образования, культуры, социального служения, духовного просвещения, патриотического воспитания и других значимых направлений церковной и общественной жизни. Форум является эффективной площадкой для плодотворного диалога представителей органов власти, духовенства, общественных организаций, деятелей науки, культуры и искусства по широкому спектру просветительских и гуманитарных вопросов.

Источник: городская Дума Таганрога