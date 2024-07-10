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Таганрог принял участие в региональном фестивале «Семейная команда»

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Таганрогская школа № 35 стала одной из площадок регионального фестиваля «Семейная команда», который проходит в рамках Всероссийского проекта «Вызов Первых».

Новости Таганрога

Участие в спортивном празднике приняли десять семей из Таганрога, которые продемонстрировали свои умения, энергию, сплоченность в игре «Классики», метании мячей, прыжках в длину, на скакалке и в других состязаниях.

«По итогам всех испытаний в тройку лидеров вошли семьи Комаровых (школа № 10), Пажит (лицей № 7) и Новиковых (школа № 31)», — сообщает управление образования Таганрога.

Организаторы мероприятия определили самые активные команды, которые стали победителями в разных номинациях. Это семьи Захаровых (школа № 10), Грига и Белицких (лицей № 7), Быченко (школа № 6), Колесниковых (школа № 35), Лозовицких (школа № 27), Кашевских-Хворост (лицей № 28 и гимназия имени А.П. Чехова).

Все участники получили дипломы и памятные подарки для организации семейного досуга, а также сертификаты на бесплатное посещение Ростовского зоопарка.

Фото: Кирилл Сорочук

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Таганрогская правда
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