Таганрог примет участие в областном фестивале-конкурсе «Мельпомена»

Одно из главных театральных событий Дона стартовало сегодня, 23 января.

XXII областной театральный фестиваль-конкурс «Мельпомена» открылся сегодня в Ростове. Об этом сообщает министерство культуры региона. В нем примут участие Таганрогский драматический театр им. А.П. Чехова и АНО «Таганрогский камерный театр».

С января по апрель 2025 года будут показаны 12 спектаклей ведущих театров Ростовской области. Театральная афиша «Мельпомены» включает новые постановки профессиональных творческих коллективов города Ростова-на-Дону, Таганрога, Новошахтинска, Волгодонска, Шахт.

Традиционными театральным номинациям будут отмечены: лучшая режиссерская работа, лучшая мужская и женская роль, лучшая мужская и женская роль второго плана, лучшая работа сценографа, лучшее музыкальное оформление спектакля и многие другие. Оценивать работы будут известные деятели театрального искусства Дона.

Фото: министерство культуры РО