Таганрожцев приглашают высаживать деревья и кустарники

Ежегодная осенняя акция — День древонасаждения — стартует завтра, в субботу, в 10.00.

В Таганроге жителям напомнили о намеченной на завтра осенней акции по озеленению города. С призывом принять участие в Дне древонасаждения выступила глава города Светлана Камбулова.

«Уверена, посадить дерево, а может быть кустарник захотят многие таганрожцы. Центральной площадкой Дня древонасаждения станет улица Дзержинского в районе Привокзальной площади. Мои коллеги вместе с депутатами Городской Думы планируют высадить здесь 25 саженцев липы. Стартуем в 10.00», — написала Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.

Всего планируется высадить на территории Таганрога этой осенью более 850 деревьев разных пород и около 700 кустарников. Ожидается, что активное участие в акции День древонасаждения по традиции примут трудовые коллективы промышленных предприятий и малого бизнеса, учреждения социальной сферы города.

«Сделаем вместе Таганрог красивым и комфортным!» — обратилась к горожанам глава города.

Фото администрации города (из архива)