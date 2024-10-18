Главная » Благоустройство

Таганрожцев приглашают высаживать деревья и кустарники

На чтение 1 мин Просмотров 22 Опубликовано

Ежегодная осенняя акция — День древонасаждения — стартует завтра, в субботу, в 10.00.

Благоустройство

В Таганроге жителям напомнили о намеченной на завтра осенней акции по озеленению города. С призывом принять участие в Дне древонасаждения выступила глава города Светлана Камбулова.

«Уверена, посадить дерево, а может быть кустарник захотят многие таганрожцы. Центральной площадкой Дня древонасаждения станет улица Дзержинского в районе Привокзальной площади. Мои коллеги вместе с депутатами Городской Думы планируют высадить здесь 25 саженцев липы. Стартуем в 10.00», — написала Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.

Всего планируется высадить на территории Таганрога этой осенью более 850 деревьев разных пород и около 700 кустарников. Ожидается, что активное участие в акции День древонасаждения по традиции примут трудовые коллективы промышленных предприятий и малого бизнеса, учреждения социальной сферы города.

«Сделаем вместе Таганрог красивым и комфортным!» — обратилась к горожанам глава города.

Фото администрации города (из архива)

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

ДеньДревонасаждения новости Ростовская область Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru