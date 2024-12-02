Таганрог преображается к новогодним праздникам

В Таганроге началась подготовка к Новому году — на общественных пространствах устанавливают ёлки, на улицах появляется новогодняя символика.

В ближайшие дни в городе будут установлены красочные баннеры, праздничный наряд примерит на себя и городской пассажирский транспорт.

«Украшение города к Новому году — это способ привнести в жизнь яркие краски, радость и немного чудес. Уверена, что, как всегда, в работу по преображению Таганрога к нашему самому любимому празднику активно включатся предприятия и предприниматели — своими силами украсят фасады зданий и прилегающую к ним территорию. Новогодний декор зданий и окон выполнят учреждения образования и культуры», — рассказала в своем Telegram-канале глава города Таганрога Светлана Камбулова.

Глава города предложила всем жителям присоединиться к созданию в Таганроге волшебной новогодней атмосферы.

«Для этого достаточно украсить окна своего дома или квартиры гирляндой, а во дворе нарядить елку. Рассчитываю на вас всех, мои дорогие таганрожцы! Давайте вместе создавать в городе красоту и праздничное настроение!», — обратилась к горожанам Светлана Камбулова.

Отметим, что главную городскую ёлку уже установили в парке культуры и отдыха им. М. Горького. Появилась новогодняя красавица и на территории Нового вокзала.

Фото Сергея Плишенко