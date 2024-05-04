Таганрог посетили потомок Чайковских и французская певица

В последний день апреля в двусветном зале Дворца Алфераки Таганрога состоялась лекция-концерт «П.И. Чайковский. Семья, воспитание, образование». О своем гениальном родственнике рассказал исследователь, публицист, издатель, просветитель, меценат, коллекционер, в том числе в области жизни и творчества П.И. Чайковского, потомок семей фон Мекк, Чайковских и Давыдовых Денис Андреевич фон Мекк.

Гость рассказал о детстве Петра Чайковского, о семье и атмосфере, в которых вырос гениальный и величайший русский композитор. Денис Андреевич поведал о корнях Петра Ильича Чайковского, о его любви к Родине, к семье, к Богу. На экране демонстрировались редкие фотографии. Звучала живая музыка. Вокальные и фортепианные произведения Чайковского исполняли гости из Новочеркасска Игорь Тавровский (баритон) и Елена Николаева (рояль), а также три таганроженки: преподаватель Таганрогского музыкального колледжа, приглашенная солистка Московской филармонии Кристина Новак (колоратурное сопрано), её ученица Екатерина Лях (лирико-драматическое сопрано) и преподаватель Таганрогской детской музыкальной школы имени П.И. Чайковского Алена Плетнёва (фортепиано).

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Завершая лекцию-концерт, Денис фон Мекк выразил особую признательность сразу двум женщинам. Одна из них – участница концерта Елена Николаева – пианистка, композитор, музыкальный педагог, директор Новочеркасской детской музыкальной школы им. П.И. Чайковского: это она организовала подобную лекцию-концерт в Новочеркасске. Уроженка Новочеркасска Мариетта Манукян во Дворце Алфераки скромно сидела в зале. Но именно она организовала Денису фон Мекк уже две гастрольные поездки с его лекциями-концертами во Франции: одна из них прошла в ноябре прошлого года, вторая – совсем недавно – в марте. Мариетта Манукян уже давно живет во Франции, она – музыковед, музыкальный педагог, исполнительница песен известных бардов.

По словам Дениса фон Мекк, во Франции сохраняется огромный интерес и к русской классической музыке в целом, и, в частности, к творчеству и личности Чайковского: посвященные ему лекции-концерты собирали целые концертные залы, причем большинство присутствующих составляли не эмигранты различных волн, а этнические французы.

Владимир ПРОЗОРОВСКИЙ, фото автора