Таганрог покорил Алексей Буряков и его балалайка

В большом концертном зале Таганрогского музыкального колледжа прошел творческий вечер лауреата международных и всероссийских конкурсов, профессора, заведующего кафедрой струнных народных инструментов Ростовской государственной консерватории им. С.В. Рахманинова Алексея Бурякова.

Герой вечера – уроженец Таганрога, выпускник Детской музыкальной школы им. П.И. Чайковского, Таганрогского музыкального колледжа и Ростовской консерватории (класс профессора, народного артиста России Александра Степановича Данилова) уже более двадцати шести лет выступает на самых различных сценах нашей страны и за рубежом. Является лауреатом самых престижных конкурсов: трижды Международного «Кубка Севера» в Череповце, первой премии VI Всероссийского конкурса, посвященного Василию Андрееву в г. Твери и других.

Своего ученика Александр Данилов называет «одним из самых ярких лидеров в исполнительстве на балалайке, подчеркивая безукоризненную виртуозность, яркость, концертность, стилевое разнообразие репертуара». Многие черты своего исполнительского стиля Алексей Геннадьевич перенял от своего учителя и продолжает передавать уже своим ученикам. В числе воспитанников Алексея Геннадьевича лауреаты различных исполнительских конкурсов, преподаватели, артисты известных коллективов России.

Алексей Буряков стал первым исполнителем крупных сочинений отечественных композиторов: Анатолия Кусякова, Александра Цыганкова, Александра Марчаковского, Михаила Фуксмана, Виталия Ходоша, Николая Бирюкова и других.

В программе масштабного проекта под названием «В диалоге с балалайкой» прозвучала камерно-инструментальная и оркестровая музыка.

Открыл программу первого отделения Концерт для балалайки с оркестром белгородского композитора Николая Бирюкова «Древнерусский триптих» в исполнении Алексея Бурякова и лауреата международных конкурсов, доцента кафедры специального фортепиано Ростовской консерватории Зарины Тлехурай. Затем тонко, проникновенно и, вместе с тем, ярко, напористо прозвучал так же тепло принятый публикой «Гротеск и размышление» Евгения Тростянского с его ритмически острыми, угловатыми фигурациями и созерцательной темой средней части («Размышление»).

Во втором отделении концерта, прошедшем в диалоге с Оркестром русских народных инструментов Ростовской государственной консерватории им. С.В. Рахманинова, слушателям были представлены произведения, разнообразные по инструментальному составу.

В исполнении оркестра под управлением лауреата международных конкурсов, доцента Ростовской консерватории Михаила Копырюлина прозвучал Вальс Огюста Дюрана №1 в диалоге группы балалаек с оркестром.

Изысканно, стильно и виртуозно в исполнении Бурякова в сопровождении оркестра прозвучали Вариации Джузеппе Тартини – Фрица Крейслера на тему гавота Арканджело Корелли.

Также впервые на музыкальной сцене нашего региона была представлено сочинение – Концерт-поэма Николая Пейко для балалайки и кларнета с оркестром, в котором автор обращается к смелому тембровому диалогу. Солисты – лауреаты всероссийских и международных конкурсов Елизавета Виденина (кларнет) и Евгений Рагулин (балалайка, класс ансамбля Алексея Бурякова) по-настоящему порадовали захватывающим экспрессивным «разговором», убедительным и тонким воплощением замысла этого современного по своему языку сочинения.

Премьерной стала и одна из вершин программы второго отделения, целиком посвященного оркестровой музыке с участием балалайки, – вариации на тему Паганини Павла Нечепоренко – Александра Данилова в аранжировке для балалайки с оркестром Михаила Копырюлина и Михаила Фуксмана.

В заключение концерта на сцену вышел унисон балалаек, в состав которого, помимо самого Алексея Бурякова, вошли воспитанники его класса: артистка оркестра русских народных инструментов «Дон» Ростовской филармонии Оксана Торуа, и студенты класса Евгений Рагулин, Никита Некравцов и Яков Воронин. Серенада и Болеро Натана Шульмана в исполнении унисона покорили слушателей глубиной, чувством ансамбля и техническим совершенством.

Как известно, «судьба» произведения, исполняемого впервые, во многом зависит от того, насколько исполнитель способен одухотворить своим талантом каждый «сантиметр» музыкальной ткани. И профессиональное мастерство музыкантов не подвело, оставив яркое впечатление от исполнявшейся музыки, неоднократно сопровождавшейся криками «Браво»! Многие музыканты-профессионалы города выразили восхищение тем, что концертный зал был полон слушателями, и что молодым музыкантам на сцене представилась возможность сотворчества с опытным мастером и наставником Алексеем Геннадьевичем Буряковым.

Творческий вечер Алексея Бурякова «В диалоге с балалайкой», без преувеличения, стал одним из ярких, резонансных событий в концертной жизни Таганрога. Знаменательно, что мероприятие стало фактически открытием большого концертного зала колледжа после длительной реконструкции.

Андрей ПОМАЗКИН, преподаватель Таганрогского музыкального колледжа.

Фото Владимира Дорда