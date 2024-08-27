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Таганрог отметил день рождения Фаины Раневской

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Мероприятия, посвященные 128-й годовщине со дня рождения Народной артистки РСФСР Фаины Раневской, стартовали на ее родине 24 августа.

#Дата

«27 августа — день рождения нашей землячки Фаины Георгиевны Раневской. А еще сегодня отмечается День российского кино. Думаю, что эти две даты совпадают неслучайно. Ведь Фаину Раневскую по праву считают величайшей актрисой театра и кино», — написал в своем телеграм-канале глава администрации Таганрога Андрей Фатеев.

С 24 августа в городе проходили мероприятия, посвященные великой актрисе. Это информационно-просветительские и музыкальные программы, кинопоказы, мастер-классы, экскурсии.

Весь день горожане несли цветы к памятнику Фаине Раневской на улице Фрунзе, оставляли поздравления на афишной тумбе около дома и памятника. Городские туристические информационные центры возле своих офисов организовали театрализованные фотозоны.

Таганрог в этот день встречал ретропоезд с туристами. Для них работал экскурсионный туристический трамвай, и была организована пешеходная экскурсия «Раневская – линия жизни».

«Уверен, что гости праздника с удовольствием окунулись в атмосферу нашего города. Многие посещают его уже не первый раз и всегда с особой теплотой вспоминают творчество блистательной Фаины Раневской!», — подчеркнул Андрей Фатеев.

Отметим, что 27 августа в Историко-краеведческом музее прошла презентация уникального издания – альбома-каталога «Великая Фаина».

Фото: ТГ-канал Андрея Фатеева

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Таганрогская правда
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