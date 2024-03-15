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Таганрог отметил День православной книги

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Вчера, 14 марта, в День православной книги, в концертно-выставочном зале Центральной городской   публичной библиотеке имени А.П. Чехова состоялась посвященная этой дате читательская конференция. Участие в ней приняли таганрогские старшеклассники, педагоги, библиотекари и другие неравнодушные люди.

Культура

День православной книги учрежден по инициативе Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Дата выбрана неслучайно: 460 лет назад, 1 марта (по новому стилю – 14 марта) 1564 года вышла в свет первая точно датируемая русская печатная книга «Апостол».

Заместитель главы городской администрации Ирина Голубева, приветствуя собравшихся, напомнила всем о русском первопечатнике Иване Фёдорове и об огромной роли книги в жизни человека.

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Православная книга влияет на наши судьбы, — отметил благочинный Таганрогского округа иерей Борис Гущин. – Она нас преображает.

Состоявшаяся конференция стала продолжением совместного проекта издательства «Молодая гвардия» и администрации города Таганрога под названием «100 книг».

Как поведала проводившая мероприятие ведущий библиотекарь ЦГПБ имени А. П. Чехова Екатерина Чернышова, в минувшем году, который был объявлен Годом педагога и наставника, благодаря личному участию заместителя директора издательства «Молодая гвардия» Романа Косыгина и депутата ЗСРО Валерия Завгороднего все школы Таганрога получили комплекты книг серии «Жизнь замечательных людей». Благодаря этому ученики таганрогских школ узнали о многих русских православных святых, и пятеро из них своими новыми знаниями поделились с остальными участниками конференции.

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Так, например, ученица 8 класса школы № 23 Анна Кунак перенеслась вместе со слушателями на 7 с лишним веков назад, в начало XIV века, рассказав о жизни и подвиге святого благоверного князя Михаила Тверского. А десятиклассник из 6-й школы Максим Чернега познакомил всех едва ли не с нашим современником Иоанном Крестьянкиным. Участники читательской конференции убедились в том, что у всякого святого жизнь была чрезвычайно трудной, но это их не обозляло, наоборот – приумножало их любовь к Богу и к людям.

Своим выступлением всех порадовал вокальный ансамбль «Фантазия» школы № 23 (руководитель – Виктория Жерновая).

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От имени администрации города и Таганрогского благочиния памятные сувениры выступавшим на конференции докладчикам вручили Ирина Голубева и иерей Борис Гущин.

У пришедших на конференцию была возможность познакомиться как со специально подготовленной сотрудниками библиотеки выставкой православной книги, так и с экспонируемой в этом зале персональной выставкой живописи и графики таганрогской художницы Людмилы Озёриной.

Антон Сахновский, фото автора

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Таганрогская правда
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