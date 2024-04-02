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Таганрог на втором месте в рейтинге комфортных городов Дона

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Таганрог вошел в число городов Ростовской области благоприятных для проживания и занял второе место в списке. Об этом сообщает официальный портал донского правительства.

Город

Индекс качества городской среды рассчитывается ежегодно Минстроем РФ и оценивает 36 различных индикаторов, которые характеризуют шесть самых востребованных типов городских пространств — жилье, общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктура и прилегающие к ним пространства, зеленые территории, набережные, уличная инфраструктура и общегородское пространство. Каждый из них оценивается по шести показателям: безопасность, комфорт, экологичность, идентичность и разнообразие, современность среды и эффективность органов власти.

По итогам прошлого года 15 донских городов признаны благоприятными для проживания. Лидером стал Аксай, который набрал 236 баллов. За ним следует Таганрог с 235 баллами. На третьем месте – Азов (226 баллов), 223 балла у Ростова-на-Дону. В рейтинг также вошли Цимлянск, Белая Калитва, Семикаракорск, Волгодонск, Новочеркасск, Каменск-Шахтинский, Батайск, Константиновск, Красный Сулин, Донецк и Пролетарск.

Индекс составляется на протяжении последних пяти лет. В 2020 года всего четыре донских города были в списке, теперь их стало в 3,5 раза больше.

Фото Сергея Плишенко

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Таганрогская правда
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