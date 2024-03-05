Таганрог и Мариуполь развивают сотрудничество в сфере образования

Начальника управления образования администрации Мариуполя Елену Узун, посетившую сегодня Таганрог с рабочим визитом, приняли председатель городской Думы – глава города Таганрога Инна Титаренко и депутат городской Думы, директор дирекции спецкомплексов ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» Владимир Карагодин.

Визит стал продолжением программы сотрудничества между Таганрогом и Мариуполем в сфере образования. В том числе, и в рамках проекта «Школа – предприятие», который реализуется совместно государственной корпорацией «Ростех», ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация» и ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева». Бериевцы пока взяли шефство над одной из мариупольских школ, оказывая ей всестороннюю поддержку в оснащении и организации учебного процесса, в летний период организовали оздоровление более 50 школьников на Чёрном море.

При этом общее взаимодействие осуществляется со всеми школами Мариуполя. Организуются совместные мероприятия, происходит обмен делегациями, проводятся телемосты.

В процессе активного восстановления Мариуполя мы стремимся помочь нашим новым соседям решить сложные задачи в сфере образования. В Таганроге есть все условия для продолжения учёбы сегодняшних и будущих старшеклассников, – отметил Владимир Карагодин. – Высшие и средние специальные учебные заведения Таганрога имеют богатый опыт подготовки профессиональных специалистов, обладают прекрасным педагогическим составом и хорошей материально-технической базой. А на наших предприятиях есть хорошие варианты трудоустройства.

Елена Узун отметила, что реальная перспектива трудоустройства очень важна.

Выбрав себе направление подготовки, в Таганроге молодой человек сможет не только выучиться, но и начать трудовую деятельность, – подчеркнула она. – А на каникулах, выходных и в отпуске легко ездить домой, в Мариуполь. Поэтому ещё важно и то, что Таганрог от нас находится близко.

Инна Титаренко выступила с инициативой организовать для выпускников и их родителей тематические экскурсионные туры в Таганрог. Причём именно для тех, кто по итогам проходящих сейчас телемостов примет решение продолжить своё образование в Таганроге.

Было бы хорошо показать выпускникам и их родителям город, поближе познакомить с нашими учебными заведениями, – предложила Инна Титаренко. – Они должны сами увидеть и понять, что жить здесь будет спокойно и удобно, что Таганрог располагает всем необходимым как для организации учёбы, так и для проведения досуга.

По словам Владимира Карагодина, организовать такие экскурсионные туры можно будет уже в апреле. До этого в конце марта бериевцы совместно с ЮФУ и ДГТУ планируют провести в мариупольских школах выездные Дни открытых дверей.

В завершение встречи Елена Узун по поручению временно исполняющего полномочия главы Мариуполя Олега Моргуна вручила благодарственные письма Инне Титаренко и Владимиру Карагодину. Тем самым отмечена их поддержка образовательных учреждений Мариуполя. Кроме того, аналогичные благодарственные письма будут вручены председателю профкома ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» Руслану Стукань и директору Политехнического института (филиала) ДГТУ в Таганроге Антону Болдыреву.

Инна Титаренко, в свою очередь, передала Елене Узун памятные сувениры и ряд книг о Таганроге.

Источник и фото dumataganroga.ru