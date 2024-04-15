Таганрог и Мариуполь продолжают сотрудничество в сфере образования

Новым этапом проекта «Школа – ВУЗ – предприятие» стало подписание трёхсторонних соглашений о сотрудничестве и профориентации между ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева», Донским государственным техническим университетом и мариупольскими средними школами «Невская», №47 и №59.

Как сообщалось ранее, проект реализуется госкорпорацией «Ростех», ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация» и ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» совместно с управлением образования Мариуполя. В церемонии подписания соглашений приняли участие управляющий директор ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» Павел Павлов, проректор по учебной работе и непрерывному образованию ДГТУ Светлана Пономарёва и директор Политехнического института ДГТУ в г. Таганроге Антон Болдырев.

Один из ключевых пунктов соглашений – создание в мариупольских школах профильных авиационных и инженерных классов. Занятия в них начнутся уже в сентябре, с нового учебного года.

Подписание соглашений стало центральным событием фестиваля «Космический вояж», который прошёл в Мариуполе 12 апреля в честь Дня космонавтики. Фестиваль был направлен на популяризацию инженерно-технологического образования и технического творчества молодёжи. Команды мариупольских школ участвовали в «Звёздной эстафете» и в соревнованиях по кибер-спорту, посещали различные мастер-классы, прослушали интерактивную лекцию «Связь времён и поколений». Самым большим сюрпризом для школьников стала онлайн-встреча с лётчиком-космонавтом, Героем Российской Федерации Олегом Новицким и первой белорусской женщиной-космонавтом Мариной Василевской.

Участников фестиваля тепло приветствовали временно исполняющий полномочия главы города Мариуполя Олег Моргун и председатель городской Думы – глава города Таганрога Инна Титаренко. Они отметили ту особую роль, которая отведена инженерно-технологическому образованию на современном этапе развития России, выразили уверенность в дальнейшем плодотворном взаимодействии Таганрога и Мариуполя в сфере образования и труда, в промышленном развитии.

Кроме того, Инна Титаренко провела информационную встречу с директорами мариупольских школ и представителями школьных родительских комитетов. Она постаралась подробнее рассказать о нашем городе, о тех учебных заведениях, в которых предстоит учиться будущим выпускникам мариупольских школ, подчеркнув, что в Таганроге достойные условия и для учёбы, и для досуга, и для жизни в целом.

Источник и фото dumataganroga.ru