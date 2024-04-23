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Таганрог чтит память великого циркового артиста

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Сегодня исполняется 137 лет со дня рождения гениального циркового артиста, совершившего революцию в искусстве дрессуры животных, Анатолия Анатольевича Дурова, которые последние годы своей жизни провел преимущественно в Таганроге.

Город

Анатолий Дуров младший родился 11 апреля (23 апреля по новому стилю) 1887 года в Санкт-Петербурге в семье Анатолия Леонидовича Дурова — клоуна-сатирика, дрессировщика, одного из братьев-основателей цирковой династии Дуровых.

22 апреля, накануне дня рождения великого артиста, сотрудники Музея А.А. Дурова и волонтеры Цифровой молодежной лиги «Движение вверх» привели в порядок фамильный участок Дуровых и прилегающие захоронения на Старом городском кладбище: удалили сорную траву, сухостой, очистили памятники и ограды от мха, выкорчевали кустарники. Представители руководства Таганрогского музея-заповедника (ТГЛИАМЗ) и гости почтили память артиста и возложили цветы к его могиле. Настоятель Никольского храма города Таганрога иеромонах Маврикий (Звягинцев) совершил поминальную службу.

Кто не чтит прошлого, у того нет будущего. Отрадно, что мы не только помним Анатолия Дурова, но и молимся о нем и о его родных, — отметил отец Маврикий.

Антон САХНОВСКИЙ.

Фото предоставлены Музеем А.А. Дурова

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Дуров культура новости память Таганрог
Таганрогская правда
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