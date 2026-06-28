Свыше 440 работодателей представили 7,6 тысячи вакансий на ярмарке трудоустройства в Ростовской области

В Ростовской области завершился федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей».

В мероприятии, которое прошло на площадках во всех городах и районах региона, приняли участие 18,8 тысячи жителей Дона. Свыше 440 ведущих работодателей представили 7,6 тысячи вакансий для соискателей, информирует официальный портал правительства региона.

Сергей Григорян, глава управления государственной службы занятости населения Ростовской области, заявил, что федеральный этап ярмарки труда стал значимым событием для регионального рынка труда. Это мероприятие решает сразу несколько задач: оно помогает компаниям удовлетворить свои кадровые запросы, а жителям — не только найти подходящую работу, но и определить своё профессиональное развитие.

«Каждый участник находит здесь что-то полезное для себя. Мы уверены, что ярмарка стала стартовой площадкой для молодых специалистов и новым этапом в карьере для опытных профессионалов», — отметил он.

Более 1700 соискателей, соответствующих критериям работодателей, были приглашены на собеседования для трудоустройства. Также все заинтересованные лица могли посетить профориентационные мероприятия фестиваля профессий. Для учащихся школ, студентов, выпускников и их родителей были организованы презентации образовательного трека, профориентационные игры, квесты и прочие активности.

В инклюзивном кафе «Теплица. Бережно» на одной из площадок ярмарки царила особая атмосфера. Там состоялось торжественное награждение победителей и призеров сразу двух конкурсов. Первый — региональный конкурс «Лучший работодатель в сфере занятости населения Ростовской области». Второй — региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в специальной номинации «Второй старт». Эта номинация предназначена для участников и ветеранов специальной военной операции, которые продолжают работать в гражданских профессиях, возвращаются на прежние рабочие места или начинают новую карьеру.

Победителем конкурса стал Борис Горбачев, преподаватель основ безопасности и защиты Родины. Он представит Ростовскую область на федеральном этапе, который пройдет в Самаре в октябре.

Фото: donland.ru

Правительство Ростовской области в мессенджере «MAX» https://max.ru/RostovRegion