Свыше 35 вражеских БПЛА сбито минувшей ночью над Таганрогом и семью районами Дона

Обошлось без жертв и пострадавших, есть последствия на земле.

В ночь на 20 июля при отражении воздушной атаки на Ростовскую область было уничтожено более трех с половиной десятков беспилотников.

«БПЛА ликвидировали в Таганроге, Таганрогском заливе, а также в семи районах области: Азовском, Матвеево-Курганском, Неклиновском, Миллеровском, Верхнедонском, Целинском и Чертковском», — сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Жертв и пострадавших нет. Но на земле не обошлось без последствий. В Шолоховском районе из-за падения обломков беспилотника загорелась лесная подстилка. Возгорание уже полностью потушили.

20 июля в 07.20 МЧС объявило об отбое беспилотной угрозы по региону.

По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 381 украинский БПЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

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