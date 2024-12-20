Свыше 270 тысяч рублей получили жители Дона за добровольно сданное оружие

В Ростовской области подвели итоги ежегодной акции по добровольной сдаче гражданами незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Акция по сдаче оружия является ежегодной и включена в государственную программу Ростовской области. Основная ее цель – профилактика и противодействие незаконному обороту оружия.

Согласно совместному приказу двух силовых ведомств органы внутренних дел осуществляли прием незаконно хранящихся предметов вооружения, проводили проверки по данным фактам, а подразделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии занимались ведением документации с последующим представлением сведений в Правительство Ростовской области для выплат денежного вознаграждения гражданам.

«В качестве дополнительного стимула гражданам было гарантировано освобождение от имеющейся уголовной и административной ответственности при условии, что с использованием оружия не было совершено каких-либо преступлений», — сообщает пресс-служба Росгвардии по Ростовской области.

В 2024 году жители Дона добровольно обменяли на денежные средства винтовки, карабины, газовые пистолеты и гранатомёты. А также — 20 гладкоствольных ружей, порядка 1000 патронов к стрелковому оружию, около 300 боеприпасов времен Великой Отечественной войны, почти 100 грамм взрывчатых веществ. Общая сумма выплат гражданам составила 277 345 рублей.

Весь принятый от населения арсенал будет утилизирован в соответствии с действующим законодательством.

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