Главная » Новости Ростовской области

Свыше 270 тысяч рублей получили жители Дона за добровольно сданное оружие

На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

В Ростовской области подвели итоги ежегодной акции по добровольной сдаче гражданами незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Новости Ростовской области

Акция по сдаче оружия является ежегодной и включена в государственную программу Ростовской области. Основная ее цель – профилактика и противодействие незаконному обороту оружия.

Согласно совместному приказу двух силовых ведомств органы внутренних дел осуществляли прием незаконно хранящихся предметов вооружения, проводили проверки по данным фактам, а подразделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии занимались ведением документации с последующим представлением сведений в Правительство Ростовской области для выплат денежного вознаграждения гражданам.

«В качестве дополнительного стимула гражданам было гарантировано освобождение от имеющейся уголовной и административной ответственности при условии, что с использованием оружия не было совершено каких-либо преступлений», — сообщает пресс-служба Росгвардии по Ростовской области.

В 2024 году жители Дона добровольно обменяли на денежные средства винтовки, карабины, газовые пистолеты и гранатомёты. А также — 20 гладкоствольных ружей, порядка 1000 патронов к стрелковому оружию, около 300 боеприпасов времен Великой Отечественной войны, почти 100 грамм взрывчатых веществ. Общая сумма выплат гражданам составила 277 345 рублей.

Весь принятый от населения арсенал будет утилизирован в соответствии с действующим законодательством.

Изображение от aleksandarlittlewolf на Freepik

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru