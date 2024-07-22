22 июля православные разных стран отмечают день памяти преподобного Гавриила Афонского. Некоторые страницы жизни этого православного подвижника связаны с Таганрогом. Святой преподобный Гавриил Афонский бывал здесь несколько раз.

Гавриил Афонский (8.01.1849, Киевская губ. — 19.10.1901, ст-ца Новониколаевская Таганрогского окр. обл. Войска Донского), преподобный (память 22 июля и в Соборе преподобных отец русского на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря), архимандрит, настоятель Ильинского скита на Афоне родился в бедной семье, крещен во имя преподобного Георгия Хозевита. В 12 лет лишился родителей, жил на попечении дальних родственников, окончил сельскую школу. Во время тяжкой болезни дал обет послужить Господу.

В 1867-1868 гг. совершил паломничество на Святую землю и Афон и поступил послушником в скит пророка Илии. В 1869 г. пострижен в монашество с именем в честь архангела Гавриила. В 1874 г. рукоположен в сан иеродиакона, в 1876 г.- иеромонаха.

Весной 1876 года иеромонах Гавриил был назначен экономом на принадлежащем скиту парусном судне «Святой пророк Илия». Парусник, команда которого состояла из монахов и послушников, а капитаном был иеромонах, совершал регулярные рейсы из Афона в Константинополь и некоторые российские порты, среди которых был и Таганрог, для материального снабжения скита. Во время русско-турецкой войны 1877—78 годов эконом иеромонах Гавриил находился с судном в Таганроге и Ростове-на-Дону. В 1878 году после заключения Сан-Стефанского мира корабль возвратился в Свято-Ильинский скит на Афон.

В 1891 году иеромонах Гавриил был возведен в сан архимандрита.

В 1901 году, несмотря на слабое здоровье, архимандрит Гавриил был вынужден отправиться в Россию на скитские подворья в Таганроге, Новониколаевске и Одессе для распоряжений по хозяйству и назидания братии.

В книге таганрогского краеведа О.П. Гаврюшкина «Отблески золотых куполов» о Таганрогском подворье Афонского Ильинского скита написано следующее: «Одно из монашеских подворий, имевшихся в Таганроге, располагалось на Елизаветинской улице, 32 (Розы Люксембург, 34). Мужской Афоно-Ильинский монастырь занимал два двухэтажных дома, сохранившихся до наших дней. Имелся небольшой дворик с садом и источником родниковой воды, которую из-за ее чистоты верующие использовали при освящении. При монастыре действовала небольшая церковь во имя святого Ильи, где службы служил иеромонах Исаия. В 1920 году подворье посетила комиссия, которая, ознакомившись, доложила горсовету, что «во дворе живут два монаха как сторожа».

Эта поездка оказалась для архимандрита Гавриила последней. Он уезжал с Афона уже будучи больным. Предчувствуя близкую кончину, преподобный завещал братии: «Мир мой оставлю вам, мир мой даю вам… Если будем жить в духе истинных иноков… то и сердобольные наши благотворители… не имут оставить нас своими щедрыми вспомоществованиями, чем и обитель наша существует».

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В середине октября 1901 года во время пребывания в станице Новониколаевской Таганрогского округа Области Войска Донского состояние здоровья архимандрита Гавриила резко ухудшилось. 18 октября он причастился святых Христовых Таин, а 19 октября отошел в жизнь вечную. Тело архимандрита было перевезено в Одессу, где 2 ноября было погребено в склепе храма Святоильинского подворья.

22 июля 1994 г. по благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела (Саввина) клирики храма открыли нетленные мощи подвижника. В последующие дни от святыни совершилось несколько исцелений. В 1994 г. Свящ. Синодом УПЦ Г. А. был канонизирован, рака с его мощами установлена в соборе бывшего подворья, которое в 1995 г. обращено в одесский во имя святого Илии пророка мужской монастырь.

На заседании 30 ноября 2017 г. Архиерейский Собор Русской Православной Церкви благословил общецерковное почитание преподобного Гавриила Афонского, включив его имя в месяцеслов Русской Православной Церкви с установлением памяти 9 июля (22 июля нового стиля).

Подготовила Светлана Григоришина

Фото Антона Сахновского