Светлый праздник: таганрожцы отмечают Рождество Христово

7 января православные отмечают самый добрый и семейный праздник — Рождество Христово. Во всех таганрогских храмах проходят праздничные службы.

«Вместе с другими прихожанами приняла участие в торжественной литургии в храме Георгия Победоносца. Благочинный приходов Таганрогского округа Борис Гущин подчеркнул, что Рождество Христово символизирует надежду, любовь и веру в лучшее. Напомнил верующим о важности сохранения традиций и духовного единства, отметив, что этот праздник является напоминанием о том, что Бог всегда рядом с нами, поддерживая нас в трудные времена и даря нам радость и мир», — написала в своем Telegram-канале глава города Таганрога Светлана Камбулова.

Глава города отметила, что Борис Гущин дал благословение всем жителям Таганрога на предстоящий 2025 год и пожелал нашим защитникам Родины сил и скорейшей Победы.

«Эти слова наполнили сердца чувством единения и духовной поддержки. Праздник Рождества Христова — время, когда мы можем ощутить особую близость со своими родными, выразить им свою любовь и благодарность. Пусть этот день принесет каждому из нас счастье, гармонию и душевный покой», — пожелала Светлана Камбулова.

Фото: Telegram Светланы Камбуловой