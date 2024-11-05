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Светлана Камбулова: загрязнение Малой Черепахи не является следствием утечек на сетях канализации

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В Таганроге специалисты обследовали балку реки, где был зафиксирован сброс загрязненной воды.

#Экология

Глава Таганрога Светлана Камбулова пояснила ситуацию о загрязнении реки Малая Черепаха стоками мутно-белого окраса. Сообщения о сбросе в реку неизвестной субстанции обсуждались жителями после публикации в одном из СМИ города.

«О проблеме этой знаем и оперативно приняли меры. На место выехали специалисты МУП «Управление «Водоканал», МКУ «Благоустройство», городского отдела охраны окружающей среды и природных ресурсов. Обследование балки реки, где был зафиксирован сброс загрязненной воды, проводилось с участием представителей минприроды РО, — написала Светлана Камбулова на свое странице в Telegram. — Было установлено, что загрязнение реки не является следствием утечек и аварийных ситуаций на сетях канализации», — подчеркнула глава города.

В результате обследования установлено, что несанкционированный сброс в воды Малой Черепахи в районе пер. Шефского был «небольшого объема и имел так называемый залповый характер». Специалисты предполагают, что это — хозяйственно-бытовые отходы, которые были сброшены в реку с территории частного домовладения.

Повторное комиссионное обследование с детальным осмотром люков на предмет несанкционированных врезок и отбором проб проведут в ближайшее время городские коммунальные службы, подчеркнула глава города.

«Ситуацию держим на контроле и работаем совместно с минприроды Ростовской области», — заверила таганрожцев Светлана Камбулова.

Фото: МКУ «Благоустройство» (из архива)

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МалаяЧерепаха новости Таганрог экология
Таганрогская правда
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