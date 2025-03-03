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Светлана Камбулова вручила юбилейную медаль таганроженке — труженику тыла

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Татьяне Ивановне Левшиной 7 января исполнилось 98 лет.

#День Победы

В Таганроге в преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне ветеранам вручают медали, посвященные юбилейной дате. Награды, учрежденные Президентом России Владимиром Путиным, получат все таганрогские ветераны, которых в городе 378 человек.

Медаль таганроженке Татьяне Ивановне Левшиной, имеющей звание труженика тыла, сегодня лично вручала глава города Светлана Камбулова, о чем рассказала в своих соцсетях. 7 января Татьяне Ивановне исполнилось 98 лет. В годы войны она работала в колхозе, собирала зерно, копала окопы под Каменск-Шахтинском. По ночам помогала в колхозе пахать поля. После войны работала на почте, заведующей клубом, в библиотеке.

«Потрясающая женщина в знаменитом жёлтом пиджаке. Важно помнить о вкладе тружеников тыла, которые сделали все возможное для Победы, и продолжать поддерживать их в наше время. Желаю Татьяне Ивановне здоровья, любви и заботы близких. Всем ветеранам — низкий поклон за мужество и труд!» — написала глава города.

Фото: Telegram-канал Светланы Камбуловой

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80-летие Победы новости Светлана Камбулова Таганрог
Таганрогская правда
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