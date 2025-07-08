Светлана Камбулова вручила награды сотрудникам таганрогского завода «Прибой»

В торжественной обстановке были вручены грамоты, благодарности и ведомственные награды тем, кто своим профессионализмом, инициативой и ответственностью укрепляет позиции предприятия.

Награждение приурочено ко Дню кораблестроителя — празднику, который традиционно отмечается в конце июня. Однако, по ряду объективных обстоятельств награды нашли своих героев именно сейчас.

«7 июля я имела честь лично поблагодарить работников завода за их труд, преданность делу и вклад в развитие отечественного судостроения», — отметила глава города Таганрога.

В России функционирует более тысячи предприятий, задействованных в судостроительной отрасли, включая заводы, занимающиеся судоремонтом, производством двигателей, гидроакустики, навигационных приборов, палубного оснащения и прочей техники. Среди них особое место занимает таганрогский завод «Прибой», успешно работающий вот уже 85 лет.

Коллектив завода специализируется на разработке и серийном выпуске всей линейки акустических преобразователей и антенн, а также производит современную навигационную и гидроакустическую технику для морского флота. По данному направлению предприятие является одним из ведущих в стране.

Несколько лет назад завод освоил выпуск пьезокерамических элементов в рамках совместного проекта с Министерством науки и высшего образования РФ и концерном «Океанприбор». Высокий профессионализм сотрудников, значительный объем заказов и внедрение инновационных технологий позволяют предприятию уверенно двигаться вперед и активно участвовать в жизни города.

«Конечно, главная гордость предприятия — это люди! Поздравляю всех работников завода с заслуженными наградами и желаю дальнейшего роста, благополучия и исполнения всех намеченных целей», — подчеркнула Светлана Камбулова.

Фото: Telegram-канал Светланы Камбуловой