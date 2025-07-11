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Светлана Камбулова вручила дипломы выпускникам Политехнического института

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В 2025 году Политехнический институт (филиал) ДГТУ в Таганроге выпустил 268 выпускников, среди которых 52 бакалавра и магистра и 216 квалифицированных специалистов среднего звена.

80 ребят в этом году закончили институт с отличием.

«Они — настоящая гордость родителей, преподавателей и родного города. С большой радостью вручила им красные дипломы», — написала глава Таганрога Светлана Камбулова на своих страницах в соцсетях.

Политехнический институт продолжает держать высокую марку подготовки кадров для разных отраслей экономики. Дипломы молодых специалистов выпускники получили по востребованным направлениям: технологии машиностроения, информационных систем, юриспруденции, экономике и физкультуре.

Главное  достижение не только в образовательных результатах. Вуз динамично развивает научно-исследовательские направления, формируя новые компетенции молодежи. Здесь открыта уникальная студенческая лаборатория, работает конструкторское бюро, успешно функционирует студенческое научное общество. Более того, Политехнический институт стал единственным участником от Ростовской области и будет реализовывать гранты Правительства РФ на разработку конструкторской документации для перспективных проектов.

«Это означает, что студенты получат уникальную возможность реализовать собственные идеи и стать частью инновационного будущего страны. Искренне поздравляю всех вчерашних студентов с важным событием и желаю каждому яркой и успешной карьеры!», — подчеркнула Светлана Камбулова.

Фото: Telegram-канал Светланы Камбуловой

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Таганрогская правда

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