Светлана Камбулова: в этом году запланирован капремонт на 13 объектах теплоснабжения

Износ котельного оборудования и тепловых сетей в Таганроге составляет от 65% до 80%.

Глава Таганрога Светлана Камбулова рассказала на своих странице в соцсети о ситуации, которая сложилась в городе с системой теплоснабжения. В капремонте или замене нуждаются очень многие составляющие инфраструктуры, поскольку физический износ котельного оборудования и тепловых сетей в Таганроге достигает значительных показателей — от 65% до 80%.

«На 2025 год запланировано проведение капитальных ремонтных работ на 13 объектах теплоснабжения. В их число входят 11 линейных объектов и два котла, расположенных на котельных на ул. Химическая, 11 и ул. Заводская, 1, — рассказала Светлана Камбулова. — Проекты этих ремонтов прошли государственную экспертизу, что подтверждает их техническую обоснованность и соответствие нормативам».

По словам главы города, общая сметная стоимость планируемых работ составляет почти 204 млн рублей, «в связи с этим ведем активную работу с правительством региона».

Дорожная карта по модернизации инфраструктуры теплоснабжения разработана на период до 2028 года.

Фото из архива