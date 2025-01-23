Светлана Камбулова присоединилась к акции «Мир читает Чехова»

Глава города Таганрога Светлана Камбулова в рамках международной акции «Мир читает Чехова» прочитала отрывок из повести «Огни».

«Присоединилась к международной акции под названием «Мир читает Чехова», которая уже третий год объединяет любителей литературы по всему миру. Эта инициатива не просто обращает внимание на творчество А.П. Чехова в пределах нашей страны, но и наглядно показывает международному сообществу всю глубину и ценность его литературного наследия», — рассказала Светлана Камбулова в своих соцсетях.

Стать участниками международного проекта могут все желающие. Для этого нужно записать двухминутный видеоролик с чтением отрывка из произведений писателя на любом языке и отправить по адресу: world.reads.chekhov@gmail.com.

На сегодняшний день более 500 участников из 72 стран уже записали свои видеоролики, где прочитали отрывки из произведений и писем А. П. Чехова на 38 языках мира.

Акция «Мир читает Чехова» продлится до 15 июля 2025 года. Все видеоролики публикуются в социальных сетях организаторов. В этом году информационную поддержку в проведении акции впервые оказывает Россотрудниество.

Фото и видео: Telegram-канал Светланы Камбуловой