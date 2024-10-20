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Светлана Камбулова поздравила жителей Таганрога с Днем отца

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20 октября в России отмечают молодой, но замечательный и дорогой сердцу праздник — День отца. Поздравляя таганрожцев с праздником, глава города Таганрога Светлана Камбулова призналась, что для нее отец стал героем и вдохновением.

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«В семье тяжело обойтись без сильного мужского плеча. Мой отец был человеком с чистым золотым сердцем и несокрушимым духом воина. Он — мой герой и вдохновение, и без него я не была бы собой», — подчеркнула она. 

И отметила, что Таганрог и его жители — это тоже одна большая семья.

«Сегодня многие отцы стоят на защите не только своих семей, но и нашей Родины. Они участвуют в специальной военной операции, приближая нашу Победу. Мы гордимся ими. Вы пример мужества и героизма. С праздником, дорогие отцы!», — написала глава Таганрога в своем Telegram-канале.

Изображение от freepik

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ДЕнь отца новости Светлана Камбулова Таганрог
Таганрогская правда
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