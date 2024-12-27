Светлана Камбулова поздравила таганрогских спасателей с профессиональным праздником

В уходящем году они совершили 2000 оперативных выездов.

Глава Таганрога Светлана Камбулова поздравила сотрудников МЧС — пожарных, спасателей, психологов, которые сегодня отмечают профессиональный праздник — День спасателя.

«Это праздник настоящих героев нашего времени», — написала глава города в своем Telegram.

Светлана Камбулова сообщила, что в этом году поисково -спасательное подразделение города отмечает свое 20-летие.

Сегодня в муниципальном Управлении защиты от ЧС работает около 100 сотрудников и 40 из них — профессиональные спасатели, готовые в режиме 24/7 прийти на помощь тем, кто в ней нуждается.

Только за этот год поисково-спасательным подразделением Таганрога было проведено более 2 тыс. оперативных выездов. Помощь наших спасателей получили почти 10 тысяч человек.

«Поздравляю всех причастных к этому празднику. Спасибо за труд, смелость и готовность прийти на помощь в любой момент», — поздравила сотрудников глава Таганрога.

Фото: Telegram-канал Светланы Камбуловой