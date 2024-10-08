Глава города Таганрога Светлана Камбулова опубликовала в соцсетях видеообращение, в котором ответила на некоторые вопросы горожан.

Она отметила, что под ее постами появилось немало комментариев, которые содержат конкретные предложения по организации работы и много проблемных вопросов.

«Многие вопросы мне хорошо известны и понятны. Я очень внимательно читаю все ваши комментарии и постараюсь оперативно информировать вас как о принятых мерах, так и о принимаемых решениях. Но не все проблемы можно решить сразу. Многие из них носят системный характер, понадобится время для выработки новых решений. Это и организация пассажирских перевозок на территории города, и организация обеспечения водоснабжением и водоотведением, и ряд других вопросов», — пояснила Светлана Камбулова.

По ее словам, есть и локальные вопросы. Так, например, один из подписчиков сообщил, что на пересечении улиц Дзержинского и П. Тольятти не работают фонари. Сотрудники коммунальной службы оперативно выехали на место и решили проблему. Еще в одном комментарии говорилось о просевшем асфальтовом покрытии по улице Петровской в районе Дворца молодежи. Специалисты «Водоканала» приняли меры по устранению утечки на подземном водопроводе, после чего восстановили асфальтовое покрытие.

«Дорогие таганрожцы, спасибо вам за неравнодушие, за ваши подсказки. Мы с моей командой постараемся оперативно реагировать на все комментарии и только вместе мы сделаем наш город комфортным для проживания», — подчеркнула Светлана Камбулова.

Иллюстрация скрин видео t.me/KambulovaSvetlana