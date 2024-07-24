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Свет отключили на девяти улицах Таганрога

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24 июля в Таганроге снова остались без электричества жители некоторых улиц и переулков.

Город

Как сообщает официальный портал городской администрации, специалисты ЮЗЭС ведут ремонтные и профилактические работы. До 18.00 света не будет в домах №№ 165 – 198 на улице Александровской, в домах №№ 81- 105 на улице Октябрьской. А также на улице Мало-Свердлова, 12-м, 13-м, 14-м, 15-м, 16-м, 17-м  переулках — от улицы Кузнечной до Александровской.

Фото «Таганрогской правды»

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Таганрогская правда
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