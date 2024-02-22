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Судебные приставы Таганрога возложили цветы к Вечному огню

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Накануне Дня защитника Отечества личный состав Таганрогского отдела судебных приставов возложил цветы к Вечному огню в городском парке культуры и отдыха им. М. Горького.

Город

В такие праздники, как этот и в День Победы сотрудники нашего отдела по традиции собираются у Вечного огня, чтобы почтить память тех, кто отдал жизнь за Родину, — говорит начальник отдела, старший судебный пристав, майор внутренней службы Юрий Ващенко.- Мы поддерживаем проведение специальной военной операции на Украине, гордимся нашими воинами-героями. Участвуем в сборе и отправки в зону СВО гуманитарной помощи и уверены — Победа будет за нами!

Анатолий Ивашов, фото автора

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Таганрогская правда
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